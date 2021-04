Judoka Kim Polling heeft vrijdag bij het Grand Slam-toernooi in het Turkse Antalya het goud veroverd in de klasse tot 70 kilogram. De viervoudig Europees kampioene rekende in de finale af met Barbara Matic uit Kroatië.

De dertigjarige Polling bereikte de eindstrijd in Antalya door de Britse Kelly Petersen-Pollard (straffen), de Chinese Sun Xiaoqian (waza-ari) en de Turkse Minel Akdeniz (ippon) te verslaan. In de finale klopte ze Matic binnen een minuut met twee keer een waza-ari.

Voor Polling was het toernooi in de Turkse kustplaats haar laatste voor de Europese Kampioenschappen, die van 16 tot en met 18 april in Lissabon plaatsvinden. Dat toernooi geldt voor een aantal judoka's als de laatste kans om zich te bewijzen voor de selectiecommissie een keuze gaat maken wie van hen komende zomer naar de Olympische Spelen gaat. Nederland mag in elke gewichtsklasse slechts één judoka naar Tokio sturen.

Polling is in de klasse tot 70 kilogram in een strijd verwikkeld met Sanne van Dijke, die haar concurrente in februari een pijnlijke nederlaag bezorgde. Bij het Grand Slam-toernooi in Tel Aviv pakte Van Dijke toen het brons door Polling te verslaan.

Een maand eerder deed Polling nog goede zaken bij de World Masters in Doha, het eerste meetmoment van de afsluitende trilogie. Ze veroverde toen brons door in een rechtstreeks gevecht af te rekenen met Van Dijke.

Polling werd in 2013, 2014, 2015 en 2018 Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram. Van Dijke pakte in 2017 haar tot dusver enige Europese titel.