Nederland treedt over twee weken met een selectie van zestien judoka's aan op de EK in Lissabon. Voor zes van hen wordt het de laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Dat geldt voor Sanne van Dijke en Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (-78 kg), en Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg). Voor de selectiecommissie van judobond JBN is het EK het laatste meetmoment, voordat bekend wordt welke judoka's naar Tokio gaan.

Vijf Nederlandse judoka's zijn al zeker van olympische deelname: Juul Franssen, Noël van 't End, Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit en Michael Korrel.

Op de EK van vorig jaar november in Praag stelde Nederland wat teleur door slechts twee medailles te veroveren. Er was zilver voor Van Dijke en Franssen pakte brons.

De EK in Portugal beginnen op vrijdag 16 april en duren drie dagen.

Selectie vrouwen: Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen (-63 kg), Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg) en Marhinde Verkerk (-78 kg).

Selectie mannen: Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina (-100 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol (+100 kg) en Roy Meyer (+100 kg).