De Nederlandse schoonspringsters Celine van Duijn en Inge Jansen krijgen voorlopig niet de kans om zich als synchroonduo te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De mondiale zwembond FINA heeft de wereldbekerwedstrijd van later deze maand in Tokio, die zou dienen als olympisch kwalificatiemoment, geschrapt.

De FINA meldt dat het evenement is uitgesteld vanwege de coronapandemie. De wereldbekerwedstrijd zou van 18 tot en met 23 april gehouden worden.

Het is nog niet duidelijk of de zwembond de schoonspringsters op een later moment nog de kans geeft zich te kwalificeren voor de Spelen, of dat de deelnemers op basis van andere criteria worden geselecteerd.

Van Duijn en Jansen reizen hoe dan ook af naar Tokio, want beiden hebben zich al wel individueel geplaatst voor de Olympische Spelen. De 28-jarige Van Duijn werd in 2018 Europees kampioen op de 10 metertoren. Een jaar later veroverde Jansen (26) de Europese titel op de 3 meterplank.

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer kregen eerder al te horen dat hun testevent in Tokio, waarbij ze zich voor de Spelen kunnen plaatsen, is verplaatst van maart naar begin mei. De tweeling moet tijdens het OKT in de top zeven van de geschoonde lijst eindigen om zich voor de Spelen te plaatsen.