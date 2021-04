De organisatoren van de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking zijn donderdag begonnen met een eerste reeks testevenementen. Minder dan een jaar voor de openingsceremonie zal er ook voor het eerst een wedstrijd worden gehouden in het nieuwe schaatsstadion.

Het gaat om een testserie van tien dagen op vijf verschillende locaties van de Olympische en Paralympische Spelen, met wedstrijden in onder meer ijshockey, schaatsen, kunstrijden en curling. Alle deelnemers hebben de Chinese nationaliteit vanwege de reisbeperkingen door de coronapandemie.

In de Ice Ribbon, het stadion waarin de langebaanwedstrijden volgend jaar worden gehouden, ligt sinds deze week ook ijs. De WK afstanden van afgelopen februari zou eigenlijk de eerste wedstrijd in het stadion zijn, maar dat toernooi werd vanwege de pandemie naar Heerenveen verplaatst. Praktisch alle testevenementen in Peking konden niet doorgaan vanwege het coronavirus.

De testwedstrijden worden beschouwd als een belangrijke stap in de voorbereiding op de Winterspelen. "In deze coronatijden is het een heel grote uitdaging om de Winterspelen soepel te laten verlopen", erkende een topfunctionaris van het organisatiecomité.

De Ice Ribbon in Peking is klaar voor schaatswedstrijden. Foto: ANP

Oproepen tot boycot halen voorlopig niks uit

Oproepen van mensenrechtenorganisaties tot een boycot van deze testserie en de komende Olympische Spelen, vanwege de manier waarop de Oeigoeren en andere etnische minderheden behandeld worden door de Chinese overheid, hebben vooralsnog niets uitgehaald.

Thomas Bach, voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), liet half maart nog optekenen dat "een olympische boycot nooit iets heeft opgeleverd".

China, dat ook wordt bekritiseerd wegens de onderdrukking in Hongkong, heeft de oproep tot een olympische boycot verworpen. Volgens de Chinese autoriteiten gaat het om pogingen om politiek te vermengen met sport.

De Winterspelen in Peking zullen worden gehouden van 4 tot en met 20 februari 2022.