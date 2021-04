De mogelijke matchfixingzaak bij basketbalclub Aris moet volgens de Dutch Basketball League (DBL) als een incident worden gezien. De NOS meldde donderdag dat oud-spelers van de club ervan worden verdacht in 2019 te hebben samengewerkt met Zuid-Koreaanse gokkers, die grof geld op duels van Aris ingezet zouden hebben.

"Jammer dat dit in onze sport gebeurt. We hopen dat dit een wake-upcall is, want dit wil je natuurlijk niet", zegt voorzitter Ramses Braakman van de DBL.

Minstens vier wedstrijden van Aris in het voorjaar van 2019 worden als verdacht bestempeld. In drie van die duels was Aris de favoriet - zoals op 4 april tegen hekkensluiter Weert - maar de club uit Leeuwarden ging telkens ten onder. Bij al die wedstrijden werd in Zuid-Korea opvallend veel geld op een nederlaag van Aris gezet.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) deed onderzoek naar de zaak en vier spelers werden verhoord, maar het instituut heeft niet de bevoegdheid en middelen om dieper in de zaak te duiken. Vooralsnog blijft het daardoor bij verdenkingen.

Volgens de DBL is er ook breder onderzoek gedaan naar wedstrijden in de Nederlandse competitie. "Er wordt gereageerd op een signaal dat er schijnbaar op een specifieke wedstrijd is ingezet. Het is goed dat het opgemerkt wordt. De integriteitsonderzoekers zien het als een incident."

Nederlandse basketbalbond wil sport beschermen

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) neemt het nieuws over mogelijke matchfixing op het hoogste niveau ondertussen "uiterst serieus" en wil de sport beschermen tegen de gevaren. Dat wil de bond onder meer doen door jonge basketballers voorlichting over het onderwerp te geven.

"Dit willen we niet in het basketbal. Samen staan we voor eerlijke sport", aldus algemeen directeur Simone Volmer-van den Biggelaar van de NBB. De bond blijft zich samen met de DBL inspannen om matchfixing in de sport tegen te gaan.

"Los van de uitkomsten van het onderzoek is het belangrijk dat we voorkomen dat matchfixing een bedreiging wordt voor onze sport. Basketbal is een sport die gevoelig is voor matchfixing, omdat er - zeker in deze tijd - veel wordt gestreamd en je overal in de wereld naar onze wedstrijden kunt kijken en erop kunt gokken, helemaal met de aanstaande liberalisering van de gokmarkt."

"Het is zaak om de informatie over de gevaren daarvan structureel een plek te geven", vervolgt Volmer-van den Biggelaar. "Voor onze jonge talenten van de Orange Lions Academy bijvoorbeeld moet voorlichting over onderwerpen als matchfixing, grensoverschrijdend gedrag en doping standaard deel uit gaan maken van hun opleiding."