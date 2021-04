De politie heeft de oorzaak van het auto-ongeluk van Tiger Woods vastgesteld, maar kan daar voorlopig niet over uitweiden. Volgens sheriff Alex Villanueva van Los Angeles County moet de info om privacyredenen (voorlopig) geheim blijven.

De 45-jarige Woods raakte op 23 februari gewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg. De golflegende moest met spoed geopereerd worden aan open breuken in zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel. Hij werd na drie weken uit het ziekenhuis ontslagen.

Na uitvoerig onderzoek maakte Los Angeles County woensdagavond bekend dat er een oorzaak is gevonden voor de crash en dat de zaak daarmee gesloten is. Die informatie wordt alleen openbaar gemaakt als Woods toestemming geeft. De autoriteiten hebben de Amerikaan daar inmiddels toe verzocht.

"De openbaarmaking van informatie over het onderzoek brengt vertrouwelijkheidskwesties met zich mee, en we zullen hem vragen of hij afstand wil doen van die vertrouwelijkheid", zegt sheriff Villanueva volgens ESPN. "Vervolgens kunnen we een volledige verklaring naar buiten brengen over alle informatie rond het ongeluk."

Een dag na het zware ongeluk maakte Villanueva al bekend dat Woods niet vervolgd zou worden voor roekeloos rijden. Er is geen bewijs gevonden dat er drugs of alcohol in het spel was, maar de golflegende reed vlak voor het ongeluk wel harder dan de maximumsnelheid.

Woods staat bekend als een van de beste golfers aller tijden en kende zijn hoogtijdagen in de jaren negentig en begin 21e eeuw. De vijftienvoudig majorwinnaar viel daarna door privéproblemen en blessureleed ver terug en kwam jarenlang niet in actie. Woods maakte begin 2018 zijn rentree en gaf zijn comeback glans door in april 2019 The Masters te winnen.