Een aantal voormalige basketballers van Eredivisie-club Aris uit Leeuwarden worden verdacht van matchfixing. Ze zouden in 2019 bewust slecht hebben gespeeld om wedstrijden te verliezen, meldt de NOS donderdag op basis van eigen onderzoek. De verdachten ontkennen dat ze hebben meegewerkt aan matchfixing.

Vier buitenlandse spelers, die inmiddels niet meer voor Aris spelen, werden door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) verhoord. Ze zouden mogelijk hebben samengewerkt met gokkers uit Zuid-Korea. Uit onderzoek blijkt dat die soms tienduizenden euro's op een nederlaag van Aris zetten als de club uit Leeuwarden juist de duidelijke favoriet was.

Minstens vier wedstrijden in het voorjaar van 2019 worden als verdacht bestempeld. In drie van die duels was Aris de favoriet - zoals op 4 april tegen hekkensluiter Weert - maar de club uit Leeuwarden ging telkens ten onder. Bij al die wedstrijden werd in Zuid-Korea opvallend veel geld op een nederlaag van Aris gezet.

Het ISR deed het afgelopen anderhalf jaar onderzoek naar de zaak en heeft "een redelijk vermoeden" dat er sprake was van matchfixing. De organisatie heeft echter te weinig middelen en bevoegdheid om dieper op de zaak in te gaan.

De directie van Aris is erg geschrokken door de berichtgeving. "Wij staan voor een eerlijke sport. Als je dan dit nieuws krijgt, is dat een klap in het gezicht van de spelers, de technische staf, de organisatie, de fans en de sponsoren", aldus algemeen directeur Sierd Dijkman. "Het is van groot belang dat er snel duidelijkheid komt."

Aris is al jaren een vaste naam in de Dutch Basketball League, het hoogste niveau in Nederland. De formatie uit Leeuwarden werd nog nooit kampioen.