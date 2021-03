De MXGP rijdt op 18 juli in Oss, zo blijkt uit de nieuwe kalender die de internationale motorsportfederatie FIM woensdag heeft gepresenteerd. Het seizoen begint nu op 13 juni met de Grand Prix van Rusland.

De Grand Prix motorcross in Noord-Brabant zou eigenlijk op 23 mei worden verreden, maar vanwege de coronapandemie moest er worden gezocht naar een nieuwe datum. Het evenement in Oss is daardoor niet meer de seizoensopener, maar staat als vijfde Grand Prix-weekend op de kalender.

Na de openingsraces in Rusland volgen Groot-Brittannië (27 juni), Italië (4 juli) en Letland (11 juli). Het seizoen wordt in het najaar afgesloten met drie GP's buiten Europa, een in Argentinië (14 november) en twee in Indonesië (28 november en 5 december).

Eind vorig jaar werd bekend dat Oss voor vijf jaar een plek op de MXGP-kalender had bemachtigd. Circuit De Witte Ruysheuvel was in het verleden al vaker decor voor een Grand Prix in de motorcross. De laatste jaren werd de GP van Nederland in Valkenswaard gehouden.

Jeffrey Herlings werd in 2018 wereldkampioen. In 2019 en 2020 werd hij geplaagd door blessures, waardoor de Brabantse coureur niet opnieuw de titel kon pakken.

De organisatoren van het wereldkampioenschap hopen dat er gezien de vaccinatiecampagnes weer toeschouwers welkom zullen zijn op de circuits.