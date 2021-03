Zeven Nederlandse marathonlopers, onder wie Michel Butter, kunnen op 11 april geen poging doen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De marathon van Hamburg, waar ze onder de limiet hoopten te duiken, is uitgesteld.

De organisatie liet woensdag weten dat het vanwege de coronamaatregelen in de regio niet mogelijk is om de marathon te organiseren. De bedoeling is om de wedstrijd een week later alsnog te laten plaatsvinden, maar dan wel op een alternatieve locatie. Waar dat zal zijn, is nog niet duidelijk.

De 35-jarige Butter maakte eerder deze maand bekend in Hamburg een poging te gaan doen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Daarmee kwam hij terug op zijn eerdere besluit om zijn carrière te beëindigen.

Naast Butter staan er met Björn Koreman, Mohammed Ali, Roy Hoornweg, Frank Futselaar, Benjamin de Haan en Jill Holterman nog zes Nederlanders op de deelnemerslijst. Ook veel internationale lopers hadden zich ingeschreven voor de marathon in Hamburg, die afgewerkt zou worden op een volledig afgesloten parcours.

Abdi Nageeye, met 2:06.17 houder van het Nederlands record, is zeker van olympische deelname. Ook Bart van Nunen (2:10.16), Koreman (2:11.07) en Futselaar (2:11.30) voldeden aan de olympische limiet van 2:11.30. Zij zijn echter nog lang niet zeker van deelname. Er mogen aan de marathon in Tokio namelijk maar drie Nederlanders meedoen.