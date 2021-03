De uitvaart van drievoudig paralympisch kampioene Bibian Mentel, die maandag op 48-jarige leeftijd overleed, is zaterdag in Laren. Vanwege de coronamaatregelen gaat het om een dienst in kleine kring.

"We zullen donderdagmiddag of vrijdagochtend de route naar het crematorium bekendmaken, zodat vrienden, kennissen en geliefden langs de route kunnen gaan staan", schrijft de familie van Mentel woensdag op Instagram.

"Wij vragen iedereen om hierbij wel de coronamaatregelen streng op te volgen. Dat zou Bibians wens zijn. Dus wees lief voor elkaar, hou je aan de maatregelen, maar laten we met z'n allen een mooie herinnering creëren."

Mentel kreeg in de afgelopen twintig jaar twaalf keer de diagnose kanker. Ze herstelde steeds weer, maar begin maart werd bekend dat bij de voormalige snowboardster nieuwe uitzaaiingen waren ontdekt in de hersenen en genezing niet meer mogelijk was.

De Loosdrechtse geldt als boegbeeld van de paralympische (winter)sport. Door haar inspanningen werd snowboarden in 2012 toegevoegd aan het programma van de Paralympics. Ze pakte vervolgens op de Spelen van zowel 2014 als 2018 goud op de cross. Bij die laatste Spelen won ze ook de titel op de banked slalom.