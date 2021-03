Het verbod op internationale paardenwedstrijden in meerdere Europese landen wordt per 12 april opgeheven, laat de overkoepelende organisatie FEI dinsdag weten.

De maatregel werd getroffen nadat ongeveer een maand geleden op een concours in het Spaanse Valencia de besmettelijke paardenziekte ri­no­pneu­mo­nie uitbrak. Het verbod op wedstrijden gold ook voor Nederland.

Wel gelden er tot 30 mei nog strenge regels met betrekking tot veiligheid en hygiëne, zo maakte generaal-secretaris Sabrina Ibáñez van de FEI duidelijk. Die hebben onder meer betrekking op het testen van de dieren.

Daarbovenop gelden in Nederland ook nog strenge voorschriften met betrekking tot het coronavirus. Wel heeft de hippische bond KNHS inmiddels weer toestemming gekregen om internationale wedstrijden te houden, wat vanwege het coronavirus in Nederland al ongeveer een half jaar niet mogelijk was.

Vorige week werd al bekend dat het prestigieuze paardensportevenement Dutch Masters dit jaar toch door kan gaan. De wedstrijd, voorheen Indoor Brabant, wordt eind april zonder publiek gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch.

Volgens de FEI zijn officieel achttien paarden aan de gevolgen van het virus overleden en zijn meerdere veulen dood geboren door de ziekte. "Maar er zijn nu geen aanwijzingen meer die erop duiden dat we de wedstrijden op het Europese vasteland niet weer kunnen oppakken", aldus Ibáñez.