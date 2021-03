Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft zich dinsdag definitief geplaatst voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Daarmee wordt de Brabantse de eerste Nederlandse kunstrijdster sinds 1976 die actief is op een olympisch toernooi.

De pas zestienjarige Van Zundert eindigde afgelopen week bij de WK kunstrijden in Stockholm als zestiende, wat volgens de internationale reglementen voldoende is voor plaatsing voor de Spelen. In theorie zou ze nog kunnen worden gepasseerd in het najaar, maar die kans is vrijwel nihil.

"Het zijn spannende dagen geweest", zei Van Zundert. "Het was een kwestie van afwachten. Gelukkig heeft het niet al te lang geduurd. Ik ben echt heel blij dat ik nu zekerheid heb. Superleuk om van andere mensen te horen dat ik een beetje geschiedenis ga schrijven. Daar ben ik heel trots op."

Van Zundert beseft wel dat ze het olympisch ticket nog niet voor de volle 100 procent binnen heeft. "Ik mag naar China gaan, maar als er nog iemand komt die twee keer boven mijn puntentotaal van 186 eindigt, dan gaat zij naar Peking. Daar ga ik niet van uit, maar je weet het nooit natuurlijk."

'Lindsay dé revelatie in het kunstrijden'

Technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB is vol lof over Van Zundert. "Lindsay is zonder twijfel dé revelatie van het jaar in het kunstrijden. Ze is een groot talent dat zich met name in de afgelopen periode stormachtig heeft ontwikkeld. Nederland mag supertrots zijn dat we na 45 jaar weer olympisch kunnen kunstrijden."

Dianne de Leeuw was op de Spelen van 1976 in het Canadese Montreal de laatste Nederlandse kunstrijdster die actief was op een olympisch toernooi. De Leeuw won destijds als 21-jarige kunstrijder zilver. Sjoukje Dijkstra is tot dusver de enige Nederlandse kunstrijdster die olympisch kampioen werd. Ze won in 1964 goud in het Oostenrijkse Innsbruck.

Van Zundert zette met haar zestiende plaats op de WK de beste prestatie van een Nederlandse vrouw neer sinds het brons van De Leeuw in 1976. De WK in Stockholm was sowieso historisch voor Nederland: met Daria Danilova en Michel Tsiba deed er voor het eerst een Nederlands duo mee aan het paarrijden.