In de sportwereld en daarbuiten is verslagen gereageerd op het overlijden van Bibian Mentel. De drievoudig paralympisch snowboardkampioene overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

"Bibian, jij blijft voor altijd bestaan", schrijft de Mentelity Foundation maandagavond op Instagram. De foundation werd opgericht door Mentel met het doel om kinderen en jongvolwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen.

"Wij zijn ongelooflijk verdrietig, maar ook gevuld met trots door hetgeen Bibian heeft neergezet in haar leven. Nederland is een prachtig mens en boegbeeld verloren. Maar Bibians dromen zullen uitkomen, haar werk wordt voortgezet en haar legacy mag nooit verloren gaan."

Mentel kreeg in de afgelopen twintig jaar twaalf keer de diagnose kanker en herstelde steeds weer, maar begin maart werd bekend dat er nieuwe uitzaaiingen waren ontdekt in de hersenen. Daardoor was er geen behandelplan meer mogelijk.

Demissionair premier Mark Rutte uit op Twitter zijn medeleven. "Bedroefd door het overlijden van Bibian Mentel, een icoon van de Nederlandse paralympische sport. Met haar positiviteit en immense doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allen. Ik wens haar nabestaanden veel sterkte met dit grote en verdrietige verlies."

'Bibian was, is en blijft een enorme inspiratiebron'

Ook (voormalige) topsporters zijn in rouw door het overlijden van Mentel. Voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer was in 2018 chef de mission bij de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar Mentel twee van haar in totaal drie paralympische titels veroverde (snowboardcross en banked slalom).

"We hebben veel raakvlakken. Onze stichtingen willen gehandicapte kinderen aan het sporten krijgen. Ik hield niet dagelijks bij hoe het met haar ging. Maar toen ik hoorde dat ze was uitbehandeld, wist ik dat het wachten was op de dag dat het over zou zijn. En ondanks dat je dat weet, ben ik toch aangeslagen. Bedroefd omdat het zo definitief is", aldus Vergeer.

André Cats was vier jaar eerder de chef de mission bij de Paralympische Winterspelen in Sotsji en bewaart net als Vergeer warme herinneringen aan Mentel. "Een van de meest bijzondere, energieke en positieve mensen die ik ooit heb leren kennen is overleden. Wat was, ben en blijf je een enorme inspiratiebron, lieve Bibian. Mooie herinneringen zullen voortleven."

Marianne Timmer, die komende zomer chef de mission Vergeer ondersteunt bij de Paralympische Spelen in Tokio, zegt dat "een geweldige sportvrouw en fantastisch mens is heengegaan". "Wat heeft deze vrouw een kracht en een energie uitgestraald. Rust zacht lieve Bieb. Heel veel sterkte voor familie en vrienden."

'Iedereen zou een beetje Bibian in zich moeten hebben'

Paralympisch snowboarder Chris Vos schrijft in een uitgebreide reactie op Instagram veel geleerd te hebben van Mentel. Vos deed net als Mentel mee aan de Paralympische Spelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018), waar hij zilver won.

"Ik ben trots op wat jij mij hebt geleerd en bijgebracht en ben dankbaar voor al de tijd en energie die wij samen deelden. Iedereen zou een beetje Bibian in zich moeten hebben. Dan zou de wereld een stuk leuker en mooier zijn", aldus Vos.

Ook andere topsporters laten van zich horen, onder wie vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst op Twitter. "Rust zacht lieve Bibian Mentel. Bedankt voor al je inspiratie, je bent een geweldig mens." Dafne Schippers: "Heel veel sterkte lieve familie. Ik denk aan jullie!"

Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackploeg roemt eveneens het karakter van Mentel. "Het voorbeeld van goede en zachte gezindheid. Superlatieven schieten tekort", schrijft hij op Twitter.