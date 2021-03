Yvette Broch is opgenomen in de selectie van de Nederlandse handbalsters voor het drielandentoernooi van volgende maand in Kroatië. Het is voor het eerst in jaren dat de 118-voudig international deel uitmaakt van Oranje.

De dertigjarige Broch zette in augustus 2018 een punt achter haar loopbaan, omdat ze mentaal en fysiek uitgeput was en het daardoor niet meer zag zitten om topsport te bedrijven. Begin dit jaar maakte ze bij het Franse Metz haar rentree en niet veel later werd bekend dat Broch zich ook weer beschikbaar stelt voor Nederland.

De cirkelspeelster, die tot de wereldtop behoorde voordat ze besloot te stoppen, ontbrak deze maand nog in de selectie van de handbalsters voor de oefenwedstrijden tegen Slovenië. Bondscoach Emmanuel Mayonnade, die ook trainer is bij Metz, acht Broch nu wel klaar voor een rentree.

De aanstaande rentree van Broch is een opsteker voor Mayonnade. De geboren Westlandse won met Oranje al twee WK-medailles (zilver in 2015 en brons in 2017) en zilver op het EK van 2016. Ze maakte ook deel uit van de olympische ploeg die in 2016 vierde werd.

In clubverband is Broch bezig aan haar tweede periode bij Metz, waar ze tussen 2011 en 2015 ook al onder contract stond. Tussen 2015 en 2018 droeg ze het shirt van Györi. Met de Hongaarse topclub won ze twee keer de Champions League.

Yvette Broch maakt voor het eerst in 2,5 jaar weer deel uit van Oranje. Foto: Pro Shots

Oranje bereidt zich voor op Olympische Spelen

Oranje bereidt zich op het drielandentoernooi in april voor op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De selectie bestaat in totaal uit achttien speelsters. Ook Estavana Polman, die afgelopen week haar rentree maakte na een zware knieblessure, is weer van de partij.

Nederland begint op 14 april met een wedstrijd tegen gastland Kroatië en een dag later wacht Brazilië. De trainingsstage loopt tot en met woensdag 21 april. Na het drielandentoernooi trainen de handbalsters verder op Papendal.

Volledige selectie: Lois Abbingh, Debbie Bont, Yvette Broch, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Dione Housheer, Angela Malestein, Larissa Nusser, Estavana Polman, Martine Smeets, Inger Smits, Danick Snelder, Nikita van der Vliet, Tess Wester en Bo van Wetering.