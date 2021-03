Bo Bendsneyder is zondag bij zijn eerste race van het Moto2-seizoen direct in de punten geëindigd. De Nederlander, die zich zaterdag nog als derde kwalificeerde, finishte als negende op het Losail International Circuit. In de MotoGP ging Maverick Viñales met de overwinning aan de haal.

De 22-jarige Bendsneyder reed zaterdag zijn beste kwalificatie ooit in de Moto2 door de derde tijd te noteren. In de race ging hij ook voortvarend van start, maar de Rotterdammer miste de snelheid om serieus mee te doen om een podiumplek.

Met zijn negende plek pakte Bendsneyder wel zeven punten voor de WK-stand. Vorig seizoen pakte de Nederlander in totaal achttien punten, goed voor de 23e plek. Hij rijdt dit jaar voor Pertamina Mandalika SAG Team, waar hij in december pas tekende.

Bendsneyder zou eigenlijk dit jaar de overstap maken naar het wereldkampioenschap Supersport, een mondiale klasse voor 600cc-motoren. Hij had al getekend bij het Nederlandse team EAB Racing, maar koos toch voor de Moto2.

De overwinning in Doha ging naar de Brit Sam Lowes, die al de snelste was in de vrije training én van pole startte. Het podium werd gecompleteerd door de Australiër Remy Gardner (tweede) en de Italiaan Fabio di Giannantonio (derde).

Viñales triomfeert in MotoGP

In de MotoGP won Viñales de eerste race van het seizoen. De Spanjaard hield de Fransman Johann Zarco (tweede) en de Italiaan Francesco Bagnaia (derde) iets meer dan een seconde achter zich.

Viñales boekte zijn eerste zege sinds 20 september. Toen triomfeerde de Yamaha-coureur, die vorig jaar als zesde eindigde in het kampioenschap, in de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Joan Mir, die vorig jaar voor het eerst wereldkampioen werd in de koningsklasse van de motorsport, moest zich tevredenstellen met de vierde plaats.

Volgende week staat er opnieuw een Grand Prix op het programma in Qatar.