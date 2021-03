Natascha Ausma heeft zondag bij de Grand Slam in het Georgische Tbilisi goud veroverd. De Nederlandse judoka versloeg landgenote Karen Stevenson in de finale van de categorie tot 78 kilogram.

Ausma zegevierde toen Stevenson moest aftikken na een verwurging. Op weg naar de finale had ze al afgerekend met de Hongaarse Anett Meszaros, de Chinese Fei Chen, de Slowaakse Patricija Brolih en de Russin Aleksandra Babintseva.

Het is de eerste keer dat de 24-jarige Ausma goud verovert op een Grand Slam, nadat ze in oktober 2020 brons had gepakt op de Grand Slam in Hongarije. Ausma won al wel vaker een Grand Prix.

Door de Nederlandse finale in de categorie tot 78 kilogram eindigt de Nederlandse equipe de Grand Slam in Tbilisi met drie medailles. Geke van den Berg pakte zaterdag brons in de gewichtsklasse tot 63 kilogram.

De Grand Slam in Tbilisi geldt niet als meetmoment voor de Olympische Spelen en dus reisden veel Nederlandse topjudoka's niet af naar Georgië. Zij bereiden zich voor op het EK dat van 16 tot en met 18 april in Lissabon wordt gehouden.

Het EK is het laatste olympische meetmoment van de cyclus die in mei 2018 begon. Daarna beslist de selectiecommissie van de judobond wie er komende zomer mee mogen doen aan de Spelen. Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka afvaardigen.