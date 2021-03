Richard Verschoor is zaterdag knap als vierde geëindigd bij de tweede Formule 2-sprintrace in Bahrein. De twintigjarige Nederlander moest als 22e starten, maar knokte zich naar voren. Zijn landgenoot Bent Viscaal eindigde op de twaalfde plek buiten de punten.

De twintigjarige Verschoor, die dit weekend debuteert in de Formule 2, profiteerde in de slotfase van een safetycarsituatie. De coureur van MP Motorsport maakte op een gunstig moment een pitstop, waardoor hij zijn opmars op betere banden voort kon zetten.

De inhaalrace van Verschoor stokte op de vijfde plek, maar vanwege een tijdstraf van Christian Lundgaard schoof hij na afloop van de race nog een positie op. De wesdtrijd werd gewonnen door de Australiër Oscar Piastri.

Viscaal had juist pech tijdens de laatste safetycarsituatie. De coureur van Trident, die net als Verschoor debuteert dit weekend, koos ervoor om geen pitstop te maken waardoor hij vijf rondes voor het eind zelfs op de vierde plek reed. Op zijn oude banden viel hij daarna echter ver terug.

Verschoor viel uit bij eerste sprintrace

Voor Verschoor was zijn vierde plek een flinke opsteker nadat hij zaterdagochtend bij zijn debuut in de Formule 2 was uitgevallen. Viscaal eindigde bij de eerste sprintrace na een tijdstraf als dertiende.

Zowel Verschoor als Viscaal hebben alleen een contract voor dit raceweekend in Bahrein. Beide coureurs waren vorig jaar actief in het Formule 3-kampioenschap.

Zondag staat om 12.50 uur (Nederlandse tijd) de Formule 2-hoofdrace op het programma.