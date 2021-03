Bo Bendsneyder heeft zaterdag in Qatar zijn beste kwalificatie ooit gereden in de Moto2. De 22-jarige Nederlander stelde op het Losail International Circuit de derde startplek veilig voor de eerste race van het seizoen.

Bendsneyder zette namens Pertamina Mandalika SAG Team een tijd van 1.58,959 op de klok. Hij hoefde alleen de Brit Sam Lowes (1.58,726) en de Spanjaard Raúl Fernández (1.58,866) voor zich te dulden.

Tot zaterdag was een vijfde startplek de beste startpositie van Bendsneyder in de Moto2. Die prestatie zette hij vorig jaar in Assen neer. In de Moto3 startte de Rotterdammer in 2017 al eens als tweede.

Aanvankelijk zou Bendsneyder dit jaar na drie seizoenen niet meer in de Moto2 rijden en noodgedwongen een stapje terugdoen naar het wereldkampioenschap Supersport, een mondiale klasse voor 600 cc-motoren. In december tekende hij alsnog bij Pertamina Mandalika SAG Team.

De eerste Moto2-race van het seizoen begint zondag om 17.20 uur. Volgende week staat op hetzelfde circuit in Qatar ook de tweede race van 2021 op het programma.