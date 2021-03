Judoka Geke van den Berg heeft zaterdag brons gepakt op de Grand Slam in het Georgische Tbilisi. De 25-jarige Gelderse bereikte met drie overwinningen de halve finales in de gewichtsklasse tot 63 kilogram, waarin ze het moest afleggen tegen Yang Junxia uit China.

In de strijd om het brons was Van den Berg te sterk voor Szofi Özbas. Met nog ruim een minuut op de klok en al een voorsprong op zak, gooide Van den Berg de Hongaarse op de rug in de lege judohal in Georgië.

Van den Berg pakte twee jaar geleden zilver in Tbilisi. Ze moest toen in de finale haar meerdere erkennen in haar landgenote Sanne Vermeer, die nu ontbreekt in Tbilisi. De Nederlandse judobond heeft Juul Franssen in deze gewichtsklasse al aangewezen voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio.

In de klasse tot 70 kilogram werden Donja Vos en Margit de Voogd, die beiden debuteerden op een Grand Slam-toernooi, al snel uitgeschakeld. De enige mannelijke Nederlandse deelnemer, Tornike Tsjakadoea, verloor vrijdag in de klasse tot 60 kilogram de strijd om het brons. Zondag komen Karen Stevenson en Natascha Ausma nog in actie in de categorie tot 78 kilogram.

De meeste Nederlandse topjudoka's ontbreken in de Georgische hoofdstad omdat zij zich al op de EK van half april richten. Dat is de laatste mogelijkheid om plaatsing voor de Spelen af te dwingen.