De rugbyers van Wales hebben zonder te spelen de Six Nations gewonnen. Frankrijk verloor vrijdag zijn laatste wedstrijd van Schotland (23-27) en verspeelde daardoor zijn kans op de titel.

Frankrijk had in het Stade de France met minimaal 21 punten verschil moeten winnen van Schotland én minimaal vier try's moeten scoren om de eindzege te pakken.

De Fransen mochten even hopen toen een try van Damian Penaud in de openingsfase van de tweede helft voor een 18-10-voorsprong zorgde, maar Schotland wilde niet meewerken aan het Franse feestje. Duhan van der Merwe tekende in de laatste minuut met een try zelfs nog voor de eerste Schotse zege in Parijs sinds 1999.

Het duel tussen Frankrijk en Schotland kon een maand geleden niet doorgaan vanwege een corona-uitbraak bij de Franse ploeg.

De vijfde en laatste speelronde van het prestigieuze toernooi tussen de zes beste rugbyploegen van Europa was al vorige week. Frankrijk won toen met 32-30 van Wales en hield zo de hoop op de achttiende Six Nations-titel levend.

Wales, dat vier van zijn vijf duels won, staat nu op 21 eindzeges in het zeslandentoernooi. De ploeg van Wayne Pivac is de opvolger van Engeland.