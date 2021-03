Joost Luiten is vrijdag op de Kenya Savannah Classic als gedeeld zevende geëindigd. Voor Darius van Driel was er na vier speelronden een gedeelde tiende plaats op de Karen Country Club in Nairobi. De zege ging naar de Zuid-Afrikaan Daniel van Tonder.

Luiten sloot af met een ronde van 65 slagen (6 slagen onder par) en steeg daarmee twaalf plaatsen. Hij herstelde zich van een mindere ronde van 70 slagen een dag eerder, waardoor hij naar de negentiende plek was gezakt. Hij sloeg zeven birdies en een bogey en kwam op een totaalscore van 267 slagen (17 onder par).

Van Driel kwam na zeven birdies en drie bogeys tot een ronde van 67 slagen (4 onder par) en een totaalscore van 268. Hij knokte zich drie plaatsen terug naar de tiende plaats.

Van Tonder eindigde na een slotronde van 64 slagen gedeeld eerste met Jazz Janewattananond uit Thailand op 263 slagen (21 onder par). In de play-off om de zege sloeg de Zuid-Afrikaan in de derde poging op de achttiende hole een birdie en zijn opponent niet.

Justin Harding was als leider aan de laatste dag begonnen, maar zakte na een ronde van 73 slagen naar de gedeelde veertiende plaats.

Lars van Meijel en Wil Besseling eindigden met 276 slagen als gedeeld 48e. Van Meijel sloot af met een ronde van 68 slagen. Hij sloeg vier birdies en een eagle op de tiende hole, maar ook een bogey en een double bogey. Besseling ging rond in 70 slagen na vier birdies en drie bogeys.