Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen zijn er bij de WK kunstrijden in Stockholm op het onderdeel ijsdansen niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de vrije dans.

Het Nederlandse koppel kwam bij de ritmische dans na een verdienstelijk optreden tot een score van 50,79. Daarmee kwamen ze zo'n 16 punten tekort om in aanmerking te komen voor een vervolg.

Verhaegh en Van Geffen noteerden de 29e score van de 32 deelnemende koppels. Alleen de beste twintig koppels komen uit op de vrije dans.

Verhaegh en Van Geffen waren het eerste Nederlandse koppel in 37 jaar dat op een WK in het ijsdansen uitkwam. Met hun optreden op de muziek van Diamonds Are A Girl's Best Friend hielden ze drie koppels onder zich.

Verhaegh en Van Geffen genoten van WK-deelname

Daar waren de twee debutanten zeer tevreden mee. "We zagen meteen dat we boven een ander paar stonden", zegt Van Geffen op Schaatsen.nl. "We gingen uit van een 32e plaats en alles daarboven was mooi meegenomen. Voor ons was het een goede kür, dat maakt ons heel blij."

"Ik heb er ontzettend van genoten", vertelde Verhaegh. "We hebben het best goed gedaan voor een eerste WK. Voor ons gevoel hebben we geen grote fouten gemaakt."

"Van tevoren konden we moeilijk inschatten welke score we zouden krijgen van de jury. Ons doel was om een goede prestatie neer te zetten, dat is gelukt."