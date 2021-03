Bent Viscaal debuteert zaterdag in Bahrein in de Formule 2, de belangrijkste opstapklasse richting de Formule 1. De Nederlander hoopt bij zijn team Trident een contract voor het hele seizoen af te dwingen.

Hoewel hij als Formule 3-coureur wel wat gewend was, had Viscaal flink wat spierpijn toen hij eerder deze maand na drie dagen testen uit zijn Formule 2-auto stapte. "Ik had daarvoor ruim twee maanden niet in een auto gezeten", vertelt de 21-jarige coureur in gesprek met NU.nl.

"En fysiek is deze auto toch wat zwaarder om te besturen dan een Formule 3-auto. Ik merk dat het veel sneller gaat en ook qua remmen is het allemaal net even anders dan ik gewend was. Aan de andere kant blijft het racen hetzelfde, dus het wennen duurt niet heel lang."

Dat bleek wel op de tweede testdag, toen Viscaal meteen de tweede tijd klokte. "Het is maar een test, maar toch was het mooi om te zien dat ik er meteen goed bij stond. De auto zag er heel competitief uit, dat was veelbelovend."

Viscaal had even de tijd nodig om te wennen aan zijn Formule 2-auto. Viscaal had even de tijd nodig om te wennen aan zijn Formule 2-auto. Foto: Bent Viscaal PR/Dutch Photo Agency

Viscaal maakte vorig jaar indruk in de Formule 3

Viscaal was sinds 2019 actief in de Formule 3 en maakte met name vorig jaar indruk. Zo werkte hij in Hongarije in de regen een indrukwekkende inhaalrace af en schreef hij de wedstrijd op het Britse Silverstone op zijn naam.

Zijn prestaties leverden Viscaal een contract voor één race op bij Trident. "Maar ik heb de intentie om het hele seizoen te rijden en ik denk ook zeker dat dat mogelijk is", vervolgt Viscaal.

"Mijn prestaties moeten dusdanig goed zijn dat het team niet meer om mij heen kan. Ik heb geen plan B voor een andere raceklasse, dus het wordt alles of niets."

Viscaal: "Ik weet niet of het realistisch is, maar je moet altijd doelen hebben en de Formule 1 is nog steeds mijn doel." Viscaal: "Ik weet niet of het realistisch is, maar je moet altijd doelen hebben en de Formule 1 is nog steeds mijn doel." Foto: Bent Viscaal PR/Dutch Photo Agency

'Natuurlijk droom ik van de Formule 1'

De races van de Formule 2 en de Formule 3 worden verreden in het voorprogramma van de Formule 1. De meeste coureurs in de koningsklasse komen uit de Formule 2 vandaan.

"Of ik weleens droom van de Formule 1? Natuurlijk doe ik dat, het zou gek zijn als ik dat niet zou doen. Ik weet niet of het realistisch is, maar je moet altijd doelen hebben en de Formule 1 is nog steeds mijn doel", aldus Viscaal. "Ik zit in ieder geval dicht op het vuur. Het belangrijkste op de korte termijn is dat ik goed presteer in Bahrein en een volledig seizoen in de Formule 2 kan rijden."

Viscaal kwalificeerde zich vrijdag als zestiende voor de sprintrace, die zaterdag om 11.30 uur op het programma staat. Zijn landgenoot Richard Verschoor eindigde als zesde in de kwalificatie. Later op zaterdag (17.40 uur) wordt de tweede sprintrace verreden en zondag om 12.50 uur staat de hoofdrace op het programma.