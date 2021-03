De Nederlandse gemengde triatlonploeg is zo goed als zeker van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De triatleten zijn zevende geëindigd op de olympische ranglijst van wereldbond World Triahtlon, wat genoeg is voor een toegangsbewijs voor de Spelen.

Het enige voorbehoud is nog dat de vier triatleten uit het team op 14 juni op de individuele ranglijst bij de beste 140 staan. "Maar dat is totaal geen probleem, of er moeten atleten langdurig geblesseerd raken", aldus technisch directeur Adrie Berk van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB).

De zevende plaats op de olympische ranking geeft Nederland bovendien vier zogenoemde quotaplaatsen (twee bij de vrouwen en twee bij de mannen) voor de individuele races in Tokio. Tot nu toe hebben alleen Rachel Klamer en Maya Kingma aan de individuele kwalificatie-eisen van NOC*NSF voldaan.

World Triathlon sluit op 14 juni formeel de olympische kwalificatieranking en daarna worden de quotaplaatsen aan de nationale federaties en NOC's toegewezen en gecommuniceerd. "Normaal gezien hadden we nog aan minimaal één olympische kwalificatiewedstrijd mee moeten doen, maar dat is dus nu niet meer aan de orde. Dit geeft voor ons zeker meer rust", aldus Berk.

Klamer is met haar negende plaats de hoogst genoteerde Nederlandse op de individuele olympische ranglijst bij de vrouwen. Kingma neemt de 67e plek in. Bij de mannen staat Jorik van Egdom 70e en Marco van der Stel 87e.