De Nederlandse handbalsters treffen Duitsland, Belarus en een derde land dat zich via de voorrondes nog moet plaatsen in de kwalificatie voor het EK 2022. Dat heeft de loting in Wenen donderdag bepaald.

Regerend wereldkampioen Oranje was groepshoofd bij de loting en ontliep daardoor andere sterke landen als Rusland, Frankrijk, Denemarken, Spanje en Zweden. Met Duitsland treft Nederland wel de zwaarst mogelijke opponent uit pot 2.

De Oosterburen werden achtste op het door Oranje gewonnen WK in Japan in 2019 en eindigden een jaar later als zevende op het EK in Denemarken en Noorwegen.

Belarus wist zich sinds 2008 niet meer te kwalificeren voor een groot toernooi. De laatste ploeg in de poule komt uit de voorrondes, waarin Italië, Griekenland, Bosnië en Herzegovina en Letland het tegen elkaar opnemen.

De nummers één en twee van de kwalificatiepoule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2022, dat in Noord-Macedonië, Montenegro en Slovenië wordt gehouden. De drie gastlanden zijn net als titelverdediger Noorwegen al zeker van deelname.

De eerste duels in de EK-kwalificatie worden in oktober afgewerkt. In december van dit jaar wordt het WK handbal in Spanje gehouden, waar Nederland als titelverdediger al zeker is van deelname.