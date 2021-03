Darius van Driel heeft op de Kenya Savannah Classic indruk gemaakt met een baanrecord. De Nederlandse golfer ging woensdag in Kenia rond in 62 slagen en kwam in het klassement naast Joost Luiten, die zijn voortvarende start een redelijk vervolg wist te geven.

Van Driel noteerde in Nairobi acht birdies en zelfs een eagle, oftewel twee slagen onder par. Daar stelde hij één bogey tegenover.

Luiten, die na de openingsdag op -7 stond en gedeeld leider was, kwam tot zes birdies en drie bogeys. Beide Nederlanders staan na twee dagen op -10 en delen vooralsnog de vijfde plaats. Wil Besseling en Lars van Meijel staan halverwege op -6, Daan Huizing staat op -4.

Van Driel evenaarde het baanrecord van de Amerikaan Johannes Veerman, die vorige week op de Karen Country Club een ronde van 62 liep. Nog niet alle golfers zijn binnen.