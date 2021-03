Tess Wester maakt na dit seizoen de overstap naar CSM Boekarest. De keeper van de Nederlandse handbalsters zegt woensdag in gesprek met de NOS dat ze haar loopbaan in Roemenië een nieuwe impuls denkt te kunnen geven.

Begin januari maakte Wester bekend na dit seizoen te vertrekken bij het Deense Odense, waar ze sinds 2018 onder contract stond. De geboren Noord-Hollandse merkte dat haar ambities verder reikten dan die van Odense.

"CSM is een topteam waar de verwachtingen hoog zijn. Dat past goed bij mij", zegt Wester. "Deze club wil niet alleen de Champions League winnen, maar heeft ook de ervaring om dat te doen. Niks ten nadele van Odense of mijn teamgenoten, maar in Denemarken mis ik soms het vuur. Die trigger wil ik graag voelen."

De 27-jarige Wester bracht het grootste gedeelte van haar carrière door in Duitsland, waar ze voor VfL Oldenburg (2011-2015) en SG BBM Bietigheim (2015-2018) uitkwam. Bij CSM Boekarest wordt ze ploeggenoot van collega-international Martine Smeets.

De beslissing om naar Roemenië te verkassen, ging niet over één nacht ijs. "Uiteindelijk won het vuur in mij; het idee van het avontuur en de beleving van handbal in Roemenië. Zeker als er publiek is, is het een gekkenhuis. Duizenden mensen gaan zonder shirts en met schmink helemaal los op de tribunes."

Wester is in Oranje al jarenlang een vaste kracht. De 118-voudig international veroverde in december 2019 de wereldtitel met Nederland, dat afgelopen week twee oefenwedstrijden tegen Slovenië speelde (en won) in de voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.