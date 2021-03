Jeroen Delmee wordt na de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio de bondscoach van de Nederlandse hockeyers. De 401-voudig international is de opvolger van Max Caldas, die na zeven jaar vertrekt.

"Bondscoach zijn van het Nederlands elftal is een mooie en uitdagende klus", zegt de 48-jarige Delmee woensdag in een persbericht. "Het is ook een heel natuurlijk moment om na de Spelen een nieuwe weg in te slaan, zowel voor mij als voor het team."

Caldas liet hockeybond KNHB vorig jaar februari al weten dat hij na de Spelen stopt als bondscoach. De geboren Argentijn, die eerder jarenlang bondscoach van de Nederlandse vrouwen was, zei toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Door het uitstel van de Spelen komt het afscheid een jaar later dan in eerste instantie gedacht.

Delmee heeft bij de KNHB een contract getekend tot en met de Spelen van 2024 in Parijs. "Het is prettig dat we nu, ruim voor het EK van juni en de Olympische Spelen, een goede opvolger voor Max hebben gevonden", aldus technisch directeur Jeroen Bijl. "Na Tokio begint dan een nieuw hoofdstuk."

Max Caldas hoopt zijn periode als bondscoach in Tokio af te sluiten met een olympische titel. Max Caldas hoopt zijn periode als bondscoach in Tokio af te sluiten met een olympische titel. Foto: Pro Shots

Delmee werd als speler twee keer olympisch kampioen

Delmee werd als speler twee keer olympisch kampioen met Oranje, in 1996 en 2000. De geboren Brabander begon zijn trainerscarrière als assistent van Herman Kruis bij de Nederlandse vrouwen en was later assistent-bondscoach en bondscoach van de Belgische mannen.

Sinds eind 2017 is Delmee bondscoach van de Franse mannen. Tevens zit hij al vijf jaar op de bank bij Hoofdklasse-club Tilburg. Die twee functies blijft hij tot de zomer uitoefenen.

Caldas hoopt zijn periode als bondscoach in juli en augustus af te sluiten met de olympische titel in Japan. De Oranjemannen veroverden in 2000 voor het laatst de gouden medaille op de Spelen. Vijf jaar geleden leidde Caldas zijn ploeg in Rio de Janeiro naar de vierde plek.