Nieuw-Zeelandse sporters die komende zomer meedoen aan de Olympische of de Paralympische Spelen worden voor vertrek naar Tokio gevaccineerd tegen COVID-19. Volgens de regering verdienen olympiërs voorrang omdat ze meedoen aan een evenement van nationaal belang.

Niet alleen atleten die meedoen aan de Spelen, zoals Jumbo-Visma-renner George Bennett, krijgen voorrang; zo wordt ook het Nieuw-Zeelandse cricketteam gevaccineerd voor het in juni in het Verenigd Koninkrijk tegen India speelt in de finale van het ICC World Test Championship.

"Het gaat om evenementen waarbij de belangen van het land worden vertegenwoordigd", zegt minister Chris Hipkins. "Het spreekt voor zich dat olympiërs en sportploegen die naar een belangrijk toernooi gaan aan die criteria voldoen. De sporters zullen wel zelf een aanvraag moeten doen om gevaccineerd te worden."

Nieuw-Zeeland is, mede door de geografische ligging, een van de succesvolste landen wat betreft de bestrijding van het coronavirus. Het dunbevolkte eiland is vorige week begonnen met de tweede vaccinatieronde voor specifieke groepen.

Nederlanders waarschijnlijk ook gevaccineerd voor Spelen

Secretaris-generaal Kereyn Smith van het Nieuw-Zeelands olympisch comité lobbyde al enige tijd voor het vaccineren van olympiërs voor de start van de Spelen. "Dit is een zeer positieve en belangrijke stap met het oog op de veiligheid van onze atleten", aldus Smith bij Radio New Zealand.

De ontwikkelingen in Nieuw-Zeeland zijn in lijn met de oproep van het internationaal olympisch comité (IOC) eind januari. Het IOC wil dat atleten zich zo snel mogelijk laten vaccineren zodra vaccins in hun thuisland voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF sprak eerder deze maand de verwachting uit dat ook de Nederlandse olympiërs ruim voor de start van de Spelen in Tokio gevaccineerd kunnen worden. "Mocht het spannend worden, dan zullen wij met de overheid in gesprek gaan en bespreken wat er mogelijk is", aldus Hendriks.