De brandbrief die meer dan dertig binnensportbonden en belangenorganisaties onlangs naar de politiek hebben gestuurd, blijft onbeantwoord. Versoepeling van de coronamaatregelen zit er voorlopig niet in, zo maakte het demissionaire kabinet dinsdag op de persconferentie duidelijk.

De huidige coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 20 april. De sporthallen, zwembaden en sportscholen blijven daarom dicht. Vorig jaar waren er voor het uitbreken van de coronacrisis zes miljoen Nederlanders die aan binnensport deden.

"Gezien de huidige ontwikkelingen is dit logisch, de volksgezondheid gaat voor", reageert directeur Marieke van der Plas van gymnastiekbond KNGU. "We zullen dus nog even moeten volhouden."

"Natuurlijk willen we, zodra dit veilig kan, heel graag weer naar binnen. Daar blijven wij op de achtergrond aandacht voor vragen."

'Situatie wordt steeds lastiger voor clubs'

Vrijdag staat weer een overleg op het programma tussen de sportbonden en koepelorganisatie NOC*NSF. De vooralsnog onsuccesvolle lobby om de binnensporten weer te openen komt dan ter sprake.

"Nog altijd zien we dat clubs met een enorme hoeveelheid creativiteit buiten en online met hun leden aan de slag gaan. Maar toch merken we ook dat de situatie steeds lastiger wordt", zegt Van der Plas.

"De binnensport staat inmiddels al lange tijd stil en niet voor iedere club of iedere groep zijn er mogelijkheden om buiten te sporten. Gelukkig zijn er vanuit de Rijksoverheid verschillende steunmaatregelen om clubs financieel te compenseren waar dat nodig is."

'Nederlandse sportinfrastructuur staat op het spel'

De ruim dertig betrokken bonden stuurden vorige week een brief naar de politiek, waarin ze om meer perspectief vragen voor de sporters die zij vertegenwoordigen. Volgens de bonden is het aantal binnensporters als gevolg van de coronacrisis geslonken van zes naar vier miljoen. Alleen voor topsporters geldt een uitzondering op het verbod om binnen te sporten.

"De unieke sportinfrastructuur van Nederland staat op het spel", zegt algemeen directeur Guido Davio van volleybalbond Nevobo. "Het is heel belangrijk dat er weer leven komt in de binnensportverenigingen, juist ook met het oog op volgend seizoen."