Richard Verschoor maakt dit weekend in Bahrein zijn debuut in de Formule 2. De twintigjarige coureur uit Benschop heeft dinsdag een contract getekend bij het Nederlandse MP Motorsport.

Vooralsnog komt Verschoor alleen in actie bij de races in Sakhir. Het is nog onduidelijk of hij ook de overige wedstrijden gaat rijden dit jaar.

"Ik kan niet geloven dat het echt gaat gebeuren", aldus Verschoor via zijn sociale kanalen. "Het zal niet gemakkelijk worden, maar ik zal alles geven voor MP Motorsport. Ik ben erg dankbaar voor deze mooie kans."

Vorig jaar eindigde Verschoor als negende in het Formule 3-kampioenschap en in 2019 won hij de fameuze Macau Grand Prix. Eerder maakte hij ook een paar jaar deel uit van het talentenprogramma van Red Bull Racing.

Verschoor krijgt op de Formule 2-grid gezelschap van Bent Viscaal. De 21-jarige tukker komt net als Verschoor over van de Formule 3 en rijdt dit weekend voor Trident Motorsport.

De Formule 2 rijdt in het voorprogramma van de Formule 1, die dit weekend eveneens op het Bahrain International Circuit aan het seizoen begint.