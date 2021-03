Bibian Mentel heeft dinsdag bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht haar eigen Cruyff Court geopend. De drievoudig paralympisch kampioene, die al jaren kanker heeft en voor wie geen behandelplan meer is, is ambassadeur van de Cruyff Foundation.

Mentel, die al eerder liet al weten dat ze nog van elke dag wil genieten, onthulde samen met haar man Edwin Spee het bord aan het hek van het court met haar naam erop.

"Het is fantastisch dat ik mijn eigen court zelf nog heb kunnen openen", zei de 48-jarige snowboardster, die in haar rolstoel nog een spelletje met een groepje kinderen meedeed. "Het is zo mooi dat dit court er is en ik hoop dat er heel veel kinderen van gaan genieten en lekker kunnen bewegen."

Het speciale court in Utrecht is volledig ingericht voor de kinderen en volwassenen die daar revalideren. Het veld krijgt ook een centrale plek bij behandelprogramma's. Mentel heeft zelf ook meerdere keren gerevalideerd bij De Hoogstraat Revalidatie.

Bij Mentel werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist ze zich op te richten. Slechts vier maanden na haar amputatie stond ze alweer op haar snowboard en zeven maanden later werd ze Nederlands kampioene snowboardcross. Bij de Paralympische Spelen won ze in totaal drie keer goud.

Begin deze maand werd bekend dat de gezondheid van Mentel achteruitgaat. De kanker is uitgezaaid naar haar hersenen. Een behandeling en genezing zijn volgens haar artsen niet meer mogelijk.