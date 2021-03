Michel Butter gaat toch proberen om zich te plaatsen voor de marathon bij de Olympische Spelen van Tokio. De 35-jarige atleet kondigde afgelopen september nog zijn afscheid aan.

"Ik ga het doen, ik ga nog één keer alles geven om de Olympische Spelen te halen", zegt Butter dinsdag. "Ik heb heel veel plezier in de wijze waarop ik nu mijn sport benader. Ik heb goed getraind en ben er klaar voor."

De tweevoudig Nederlands kampioen op de marathon gaat op 11 april in Hamburg een poging doen om de olympische limiet van 2 uur, 11 minuten en 30 seconden te lopen. In het centrum van de Duitse stad wordt de klassieke afstand van 42,195 kilometer afgelegd op een volledig afgesloten parcours.

Abdi Nageeye, met 2:06.17 houder van het Nederlands record, is zeker van olympische deelname. Met Bart van Nunen (2:10.16), Björn Koreman (2:11.07) en Frank Futselaar (precies 2:11.30) hebben nog drie Nederlanders voldaan aan de limiet. Er mogen in totaal drie Nederlandse mannen meedoen aan de Spelen.

Koreman en Futselaar starten volgende maand ook in Hamburg, net als Mohamed Ali en Roy Hoornweg.

Butter fietste veel met Dekker en Ten Dam

Butter zette zes maanden geleden een punt achter zijn loopbaan, omdat hij er moeite mee had dat zijn ambities niet langer aansloten bij zijn niveau. "Topsport luistert nauw, vergt volledige toewijding en vastberadenheid. Dat compromisloze kon ik niet meer opbrengen", zei hij toen.

De Noord-Hollander bleef wel hardlopen en combineerde dat met fanatiek mountainbiken. Hij fietste geregeld in de duinen met onder anderen oud-profrenners Laurens ten Dam en Thomas Dekker. De hardlooptrainingen gingen verrassend goed en daarom wil hij nog één keer vol voor de Spelen gaan.

Butter veroverde in zijn carrière de nodige Nederlandse titels op de weg, de baan en de cross. Hij volbracht elf marathons en liep in 2012 in de marathon van Amsterdam zijn beste tijd met 2:09.58. Een hoogtepunt beleefde hij in 2017, toen hij als zesde finishte in de marathon van New York. In 2016 miste hij op acht seconden de limiet voor de olympische marathon van Rio de Janeiro.