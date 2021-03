De legendarische oud-basketballer Elgin Baylor is maandag op 86-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan, die zijn hele loopbaan voor Los Angeles Lakers speelde, wordt gezien als een van de beste basketballers ooit.

Baylor stierf in het bijzijn van zijn vrouw en zijn dochter een natuurlijke dood. Hij kwam tussen 1958 en 1971 uit voor de Lakers, die in 1960 van Minneapolis naar Los Angeles verhuisden, en stond acht keer in de NBA Finals met de club. Hij veroverde echter nooit de titel.

Desondanks heeft Baylor een indrukwekkende staat van dienst. Hij is onder meer elfvoudig All-Star in de NBA. In het seizoen 1958/1959 werd hij verkozen tot beste jonge speler en werd hij ook uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) in de All-Star Game. In 1960 slechtte hij als eerste de grens van zeventig punten in een NBA-wedstrijd.

"Elgin was dé superster van zijn generatie. Zijn vele onderscheidingen spreken voor zich. Hij was een man van integriteit en diende zijn land, zelfs als reservist van het Amerikaanse leger", zegt Lakers-eigenaar Jeanie Buss in een verklaring.

"Hij is een van de grootste Lakers-sterren aller tijden. Kijk maar naar zijn bevroren rugnummer 22 en zijn standbeeld voor het STAPLES Center. Hij zal altijd onderdeel van de Lakers blijven."

Na zijn spelersloopbaan was Baylor drie jaar coach van New Orleans Jazz, waarna hij tussen 1986 en 2009 als directeur aan Los Angeles Clippers verbonden was.