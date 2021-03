De Duitse atletenvakbond wil een discussie op gang brengen over of sporters die naar de Olympische Spelen in Japan gaan snel gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus, zodra alle kwetsbare groepen aan de beurt zijn geweest.

Athleten Deutschland publiceerde maandag een verklaring van acht pagina's over de zorgen van sporters, onder meer over de vaccinatieprocedure.

"Het wordt duidelijk dat niet alle atleten die meedoen gevaccineerd zullen zijn bij de Spelen", schrijft de atletenvakbond. "Sommige landen, zoals Hongarije, geven voorrang aan atleten. In andere landen is de vaccinatiecampagne niet eens begonnen. Deze verschillen leiden wereldwijd tot een ongelijk speelveld."

"De vaccinatiecampagne in Duitsland verloopt traag. Risicogroepen en mensen met cruciale functies krijgen op dit moment terecht de prioriteit. We willen echter een discussie voeren over de vraag of atleten die Duitsland internationaal vertegenwoordigen ook snel gevaccineerd moeten worden, zodra de risicogroepen aan de beurt zijn geweest."

Volgens de belangenvereniging gaat de tijd dringen, want de Spelen beginnen op 23 juli. "Als de sporters voor de Spelen gevaccineerd worden, dan moet daar een strategie voor komen en dan moet alles zorgvuldig voorbereid worden."

NOC*NSF verwacht dat de Nederlandse olympiërs ruim voor aanvang van de Spelen gevaccineerd zijn. "Wij volgen de richtlijnen voor vaccinatie van de Nederlandse overheid. Ik stel vast dat het inenten in Nederland goed op gang is gekomen", zei technisch directeur Maurits Hendriks begin deze maand.

'Draaiboek voor Spelen moet beter'

Athleten Deutschland roept het internationaal olympisch comité (IOC) op om zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn over de mogelijke gezondheidsrisico's voor de sporters op de Olympische Spelen.

Zo wil de atletenorganisatie dat de Japanse organisatie aan alle deelnemers medische mondkapjes verstrekt en dat de sporters zich minimaal één keer per dag kunnen laten testen op het coronavirus.

Volgens de Duitse sporters is het draaiboek dat is opgesteld met alle regels en protocollen voor verbetering vatbaar. "De atleten moeten over alles goed worden geïnformeerd, zoals de exacte procedure in het geval van een besmetting of quarantaine en de daaruit voortvloeiende financiële, sportieve en medische consequenties."