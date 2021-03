Marc Márquez doet komend weekend niet mee aan de openingsrace van het MotoGP-seizoen in Qatar. De zesvoudig wereldkampioen is niet voldoende hersteld van de gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar al in de eerste Grand Prix opliep.

"De artsen hebben me geadviseerd dat ik de Grand Prix van Qatar beter kan overslaan en door kan gaan met het revalidatieplan dat ik de afgelopen weken gevolgd heb", zegt de 28-jarige Márquez maandag in een verklaring van zijn team Repsol Honda.

De Spanjaard brak zijn rechterbovenarm bij een crash in de eerste race van 2020, op 19 juli op het circuit van Jerez. Hij is sindsdien drie keer geopereerd, voor het laatst in december. Toen werd hij onder meer behandeld aan een infectie.

De wereldkampioen van 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 kreeg eerder deze maand groen licht om weer op de motor te stappen. Hij testte vorige week op de circuits van Barcelona en Portimão.

Volgens Repsol Honda zijn de artsen tevreden over het herstel van Márquez, maar is het een te groot risico om nu al te gaan racen.

Márquez wordt op 12 april opnieuw getest

Het MotoGP-seizoen begint zondag met de GP van Qatar op het Losail International Circuit. Volgende week zondag is de tweede race van het jaar op dezelfde plek.

Het is nog onduidelijk of Márquez wel meedoet aan die Grand Prix, al meldt zijn team dat hij pas op 12 april opnieuw een medische test zal ondergaan. De derde race van het seizoen is op 18 april in Portugal.