De Japanse premier Yoshihide Suga heeft zondag gezegd dat de Olympische Spelen in Tokio het bewijs moeten worden dat het coronavirus is overwonnen.

De uitspraak van Suga volgt een dag nadat Japan bekendmaakte geen buitenlandse toeschouwers toe te laten tijdens het evenement, dat duurt van 23 juli tot en met 8 augustus.

Die maatregel is genomen om juist ook tijdens de Spelen te voorkomen dat het virus zich weer kan verspreiden. "We moeten niet onzorgvuldig zijn. Het is nu een buitengewoon belangrijke tijd in de strijd tegen corona", aldus de premier.

Zondag om middernacht wordt in Japan na ruim twee maanden de noodtoestand weer opgeheven. Donderdag begint in Fukushima de estafette met de olympische vlam door Japan. Die estafette eindigt op 23 juli bij de openingsceremonie in het Olympisch Stadion van Tokio.

Aankoopbedrag kaartje wordt vergoed

De buitenlandse fans die al een kaartje hebben gekocht, krijgen het aankoopbedrag terug. Het organisatiecomité vergoedt niet de gemaakte kosten voor reizen en hotelboekingen. Er waren al zo'n 600.000 toegangsbewijzen verkocht.

Het grootste deel van de 4,5 miljoen verkochte kaarten is naar Japanners gegaan. Vooralsnog mogen die komende zomer wel de tribunes op.

De organisatie wil volgende maand een beslissing nemen over de capaciteit van de sportlocaties.