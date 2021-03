Alexander Zverev heeft zaterdag (lokale tijd) het ATP-toernooi van Acapulco op zijn naam geschreven. De Duitser won in de eindstrijd in de Mexicaanse stad met 6-4 en 7-6 (3) van Stéfanos Tsitsipás, die hij al drie jaar niet had verslagen.

Het is voor de 23-jarige Zverev zijn veertiende toernooizege uit zijn carrière. De nummer zeven van de wereld is extra blij dat hij in de finale afrekende met Tsitsipás, die twee plekken hoger staat op de ranking.

Zverev versloeg zijn Griekse generatiegenoot eerder alleen in 2018 in Washington bij hun eerste confrontatie op ATP-niveau. Daarna was de 22-jarige Tsitsipás liefst vijf keer op rij de sterkste. In Acapulco, bij hun zevende onderlinge confrontatie, maakten Zverev en Tsitsipás er een boeiende partij van.

Zverev herstelde zich in de eerste set van een break achterstand en werkte op 5-6 achter in het tweede bedrijf een setpoint weg.

Op weg naar de titel in Acapulco verloor Zverev geen enkele set. Twee jaar geleden haalde hij ook al de finale op het Mexicaanse hardcourt, maar toen boog hij voor Nick Kyrgios.

"Ik heb altijd gezegd dat ik dit toernooi ooit een keer wilde winnen", zei Zverev na zijn zege op Tsitsipás. "Ik heb een sterke band met Mexico en dit toernooi. Mijn doel was hier te winnen en daar ben ik heel blij mee."