Raymond van Barneveld is weer de oude nadat hij vrijdag op Players Championship 8 in Milton Keynes onwel werd. De Hagenaar zegt zaterdag tegen het AD dat zijn flauwte waarschijnlijk mede veroorzaakt werd door de zorgen die hij heeft over de gezondheid van zijn vader.

De 53-jarige Van Barneveld verloor vrijdag in de eerste ronde van Ryan Searle (1-6) en moest daarna de score bijhouden bij de partij tussen Jeffrey de Zwaan en Zoran Lerchbacher. Aan het einde van dat duel ging de vijfvoudig wereldkampioen naar de vlakte. Hij werd overeind geholpen, maar viel daarna opnieuw flauw.

In het door ambulancepersoneel gemaakte hartfilmpje kwam niks naar boven, waarna Van Barneveld terug werd gebracht naar zijn hotelkamer. Eerst werd gedacht dat zijn flauwte te maken had met zijn bloedsuikerspiegel - hij is diabetespatiënt - maar volgens de Hagenaar speelden er waarschijnlijk andere dingen mee.

"Mijn suikerspiegel bleek inderdaad iets verhoogd, maar niet veel", zegt Van Barneveld een dag later tegen het AD. "Ik heb veel stress de laatste tijd thuis vanwege de gezondheid van mijn vader. Hij heeft afgelopen zondag een herseninfarct gehad en is nu aan het revalideren."

"Het darts brengt ook druk met zich mee natuurlijk. Bovendien konden de ramen op mijn hotelkamer niet open en had ik weinig frisse lucht gekregen die dag. Maar ik ben oké nu."

Van Barneveld keerde vorige maand terug als professioneel darter. 'Barney' luisterde zijn comeback op door Players Championship 3 te winnen, maar dat snelle succes heeft hij nog geen vervolg kunnen geven. Bij de vier Players Championships van deze week won Van Barneveld maar één wedstrijd.