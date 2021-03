Het organisatiecomité van de Olympische Spelen heeft zaterdag bevestigd dat er komende zomer in Tokio geen buitenlandse toeschouwers welkom zijn.

Het Japanse persbureau Kyodo meldde op 9 maart al dat buitenlandse fans geweerd zouden worden, maar dat werd in eerste instantie ontkend door het organisatiecomité. Na een vergadering met het internationaal olympisch comité (IOC) en de Japanse autoriteiten werd het besluit zaterdag officieel bekrachtigd.

De beslissing om toeschouwers uit het buitenland te weren, is deels gebaseerd op de grote zorgen onder de bevolking. De Japanners vrezen voor verdere verspreiding van het coronavirus als mensen uit veel andere landen naar Tokio komen. Die angst is groter geworden door de verschillende mutaties van het virus.

Buitenlands toeschouwers die al een ticket hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Het gaat om ongeveer 600.000 tickets voor de Olympische Spelen en 30.000 toegangsbewijzen voor de Paralympische Spelen.

"Dit is een heel moeilijk besluit", benadrukte voorzitter Seiko Hashimoto van het organisatiecomité. "Mensen moeten hun accommodatie en vlucht regelen, waardoor er een snel besluit nodig was om problemen te voorkomen. Deze beslissing draagt eraan bij dat wij voor veilige Olympische Spelen kunnen zorgen."

Japanners maken zich zorgen over verspreiding virus

Niet alleen met het oog op de status van de Spelen, maar ook financieel gezien is het weren van buitenlandse fans een domper voor de organisatie. De totale kaartverkoop zou Japan circa 800 miljoen dollar (omgerekend 675 miljoen euro) opleveren.

Er zijn overigens ook meer dan vier miljoen tickets aan Japanners verkocht. Begin april moet duidelijk worden hoeveel lokale toeschouwers er bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn.

De Japanse regering kondigde begin januari nog de noodtoestand af in Tokio vanwege het oplopende aantal besmettingen in de hoofdstad. De situatie is nu verbeterd en daarom werd besloten om de noodtoestand komende zondag - vier maanden voor de start van de Olympische Spelen - op te heffen.

De Olympische Spelen, die vanwege de coronapandemie met een jaar zijn uitgesteld, worden komende zomer van 23 juli tot en met 8 augustus gehouden in Tokio. De Paralympische Spelen volgen van 24 augustus tot en met 5 september.