Het prestigieuze paardensportevenement Dutch Masters gaat dit jaar toch door. De wedstrijd, voorheen Indoor Brabant, wordt eind april zonder publiek gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch.

De Dutch Masters zou eigenlijk afgelopen weekeinde worden gehouden, maar begin deze maand schrapte de internationale federatie FEI alle evenementen vanwege het zeer besmettelijke rinopneumonievirus; inmiddels zijn zeker zeventien paarden aan de gevolgen daarvan overleden. Toch mikt de organisatie nu op een evenement van 23 tot en met 25 april.

"De organisatie zal de komende weken alle ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. De prioriteit zal onder alle omstandigheden de veiligheid van zowel de deelnemers als de paarden zijn", meldt de Dutch Masters op de website.

Eerder deze week werden de coronaregels voor het houden van internationale paardensportwedstrijden in Nederland versoepeld. Vanaf medio april mogen hippische evenementen weer worden gehouden, iets wat ongeveer een half jaar niet mogelijk was. Voorwaarde is wel dat de FEI het Europese verbod op wedstrijden vanwege het paardenvirus opheft. Vooralsnog gebeurt dit met ingang van 12 april.

De organisatie van de Dutch Masters werkt samen met de FEI en medische experts aan een protocol voor de deelnemende paarden. Niet alleen het coronavirus, maar ook het paardenvirus wordt daarin meegenomen. Zo vinden mogelijk een check bij aankomst, regelmatige temperatuurmetingen en eventueel een neusswab plaats.