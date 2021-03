De Nederlandse handbalsters zijn vrijdag in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio begonnen met een ruime zege op Slovenië. De regerend wereldkampioen won het oefenduel in een lege Maaspoort in Den Bosch met 35-27.

Het was de eerste interland van Nederland sinds het Europees kampioenschap in december in Denemarken, waar Oranje teleurstellend als zesde eindigde.

Oranje trad tegen Slovenië niet op volle sterkte aan. Estavana Polman is weer hersteld van haar kruisbandblessure, maar nog niet wedstrijdfit. Lois Abbingh kreeg rust. Vanwege privéomstandigheden ontbrak ook bondscoach Emmanuel Mayonnade.

Bekende namen als Danick Snelder, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer en Martine Smeets konden wel starten en bezorgden Nederland al snel een voorsprong van vier doelpunten verschil.

Jonge spelers krijgen kans

Met Inger Smits, Larissa Nusser, Kelly Vollebregt en Merel Freriks kregen enkele jonge speelsters de kans om zich te laten zien. Nederland stond halverwege op een 17-13-voorsprong.

In de tweede helft bleef Oranje de betere ploeg en liep het verder uit. Invalster Tessa van Zijl onderscheidde zich in haar vierde interland met vijf goals. Bo van Wetering scoorde eveneens vijf keer.

Zondag oefent Nederland opnieuw tegen Slovenië in Den Bosch, waarna de ploeg van Mayonnade in april in Kroatië een volgende interlandperiode met oefenduels wacht. Komende zomer in Tokio gaat Oranje voor een medaille, nadat de ploeg vijf jaar geleden bij het olympische debuut in Rio de Janeiro als vierde eindigde.