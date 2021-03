Het ATP-toernooi van Miami wordt het eerste Masters-toernooi sinds Parijs in 2004 waarbij de 'Grote Drie' volledig ontbreekt. Na Roger Federer en Rafael Nadal meldde Novak Djokovic zich vrijdag af voor het toernooi dat maandag begint.

De Servische nummer één van de wereld wil tijd doorbrengen met zijn gezin. "Lieve fans. Het spijt me dat ik moet aankondigen dat ik niet naar Miami afreis", schrijft hij vrijdag op Twitter.

"Ik heb besloten mijn kostbare tijd thuis door te brengen bij mijn familie. Ik moet balans houden tussen mijn privéleven en mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar terug te keren in Miami.

De 34-jarige Nadal, momenteel de mondiale nummer twee, meldde zich eerder deze week af. De Spanjaard heeft te veel last van zijn rug. Hij wil eerst volledig herstellen en richt zich dan op het gravelseizoen, waarin hij zijn veertiende titel op Roland Garros wil pakken. De 39-jarige Federer kondigde begin deze maand al aan dat hij rust boven deelname in Miami verkiest.

Novak Djokovic won het Masters-toernooi van Miami in 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. Novak Djokovic won het Masters-toernooi van Miami in 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. Foto: ANP

Djokovic won toernooi in Miami al zes keer

Het is zeventien jaar geleden dat de 'Grote Drie' volledig afwezig was op een Masters-toernooi, waarvan er negen per jaar op de tenniskalender staan. Het drietal is in totaal goed voor 58 Grand Slam-titels in het enkelspel. Djokovic staat op achttien en Federer en Nadal op twintig.

Djokovic kwam niet meer in actie sinds hij in februari voor de negende keer de Australian Open op zijn naam schreef. Hij won het toernooi in Miami, dat vorig jaar vanwege de coronapandemie geschrapt werd, al zes keer en daarmee is hij recordhouder. Zijn laatste titel in de Amerikaanse stad veroverde hij in 2016.

Twee jaar geleden zegevierde Federer op het toernooi dat sinds 1985 op de tenniskalender staat. Bij de vrouwen is Kiki Bertens de belangrijkste Nederlandse troef in Miami. De Nederlandse maakte onlangs haar rentree en wacht nog op haar eerste overwinning in 2021.