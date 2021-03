Raymond van Barneveld is vrijdag onwel geworden op het Players Championship 8 in Milton Keynes, zo bevestigt zijn manager aan NU.nl. De 53-jarige Haagse darter werd uitvoerig behandeld door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Van Barneveld ging tegen de vlakte toen hij net klaar was met het bijhouden van de score bij de partij tussen Jeffrey de Zwaan en Zoran Lerchbacher. Hij moest dat doen omdat hij vlak daarvoor had verloren van Ryan Searle (1-6). Hij werd door beveiliging overeind geholpen, maar viel toen weer op de grond.

Vervolgens werden twee ambulances ingeschakeld. Het ambulancepersoneel constateerde na het maken van een hartfilmpje dat er niets aan de hand was met zijn hart en dat het onwel worden waarschijnlijk te maken had met een te lage bloedsuikerspiegel. Van Barneveld is diabetespatiënt.

Van Barneveld werd na applaus van de overige spelers naar zijn hotelkamer gebracht door het ambulancepersoneel. Zijn vriendin Julia en De Zwaan zitten bij hem. Zijn coach Iwe Kuitert zal met hem terugrijden naar Nederland, waar hij vermoedelijk nog een aantal tests moet ondergaan.

"Het positieve nieuws is dat het niets met zijn hart te maken had", zegt Van Barnevelds manager Ben de Kok. "Daar was ik echt bang voor. Met diabetes valt te leven, met hartkwalen niet. Hij ligt nu in bed en is aanspreekbaar. Misschien heeft hij te weinig gegeten, want hij heeft lang moeten schrijven."

Wedstrijden direct stilgelegd

De wedstrijden op het Players Championship 8 werden direct stilgelegd. Nadat Van Barneveld na ruim een uur de zaal had verlaten, werd het toernooi om 15.45 uur Nederlandse tijd hervat met de duels in de tweede ronde.

Van Barneveld nam vorig jaar januari afscheid van de dartssport, maar kondigde negen maanden later zijn comeback alweer aan. Hij maakte vorige maand zijn rentree als professioneel darter, nadat hij op de Q-School een Tour-kaart van de PDC veroverde.

De vijfvoudig wereldkampioen zorgde al snel voor een enorme sensatie door op zijn derde toernooi, Players Championship 3, al een titel te pakken. Dat was zijn eerste individuele eindzege sinds 2014, toen hij de beste was in de Premier League Darts.

Van Barneveld kon daarna niet meer verrassen. Hij werd op zijn eerste major, het UK Open, al in de tweede ronde uitgeschakeld en won de afgelopen dagen bij de tweede reeks Players Championships slechts één wedstrijd.