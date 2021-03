Het grote aantal coronagevallen na de EK indoor komt volgens de Europese atletiekfederatie vooral doordat heel wat atleten zich niet aan de regels hielden in de hotels. Onder anderen acht Nederlandse atleten raakten besmet.

Met name op de laatste avond van het toernooi zouden lang niet alle atleten het verplichte mondkapje hebben gedragen. In de dagen na de EK bleken bij heel wat deelnemende landen positieve gevallen te zijn. Naast atleten van Nederlandse bodem, waren er ook besmettingen vastgesteld onder deelnemers uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië.

De Europese federatie European Athletics concludeert na onderzoek dat de positieve gevallen terug te leiden zijn naar twee hotels in Torun waarin de teams verbleven. "Helaas bracht het onderzoek ook aan het licht dat het strikte sanitaire protocol, dat ook in teamhotels gevolgd had moeten worden, niet altijd volledig werd gerespecteerd", aldus de federatie vrijdag in een verklaring.

'Respecteren van regels is verantwoordelijkheid van ieder individu'

European Athletics benadrukt dat het zelf alles in het werk heeft gesteld om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. Alle 1.920 deelnemers, coaches, medewerkers en vrijwilligers moesten voor vertrek een PCR-test ondergaan en kregen bij aankomst in Polen een sneltest.

"Wij hebben natuurlijk de verplichting om een veilig toernooi te organiseren voor alle sporters en stafleden, maar het respecteren van deze regels is de verantwoordelijkheid van ieder individu", meldt European Athletics.

"We zullen ons coronaprotocol gaan evalueren om er zeker van te zijn dat toekomstige evenementen veilig verlopen. We wensen alle besmette deelnemers een voorspoedig herstel en een snelle terugkeer op de baan."

De EK indoor in Torun waren de succesvolste ooit voor Nederland. De equipe eindigde in Polen met zeven medailles bovenaan in het medailleklassement.