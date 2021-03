De Atletiekunie hoopt dat er geleerd wordt van de EK indoor in Torun, nadat liefst acht Nederlandse atleten kort na thuiskomst positief testten op het coronavirus. De Nederlandse bond informeerde de medische commissie van de Europese atletiekfederatie over de besmettingen, maar wacht nog altijd op een reactie.

Met de besmette Nederlandse atleten gaat het goed. Nog één atleet is wat snotterig en heeft last van keelpijn, meldt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie.

De Nederlandse ploeg, die twee weken geleden met 34 atleten aanwezig was op het toernooi in het Poolse Torun en een recordaantal van zeven medailles oogstte, was niet de enige die bij thuiskomst te maken kreeg met corona. De Britse equipe meldde tien besmettingen, de Duitse ploeg rapporteerde zeven positieve gevallen, het Franse team zes en in de Italiaanse equipe zouden zelfs vijftien atleten positief zijn getest.

Bij elkaar zijn dat al 46 atleten die waarschijnlijk tijdens het toernooi besmet zijn geraakt. Volgens directeur Pieke de Zwart van de Atletiekunie is European Athletics druk bezig met het inventariseren van de positieve gevallen en zal er een dezer dagen wel een terugkoppeling komen. De Europese bond zelf heeft zich nog helemaal niet uitgelaten over de besmettingen.

Hoogspringer, Gianmarco Tamberi die zilver pakte, was een van de vijftien positieve Italianen.

'Voortaan nemen we het lot in eigen hand'

Opvallend is dat na de NK indoor, waar vorige in Apeldoorn 782 atleten aan meededen, geen enkele atleet positief testte. "Maar in een internationaal toernooi met deelnemers vanuit tal van landen kan het ondanks coronamaatregelen toch verkeerd gaan", zegt De Zwart. "Ik denk dat we vooral moeten leren van datgene wat er niet goed is gegaan in Torun. Je wilt straks zo'n drama niet op de Olympische Spelen."

Technisch directeur Roskam zei eerder al dat hij niet zo te spreken was over hoe de organisatie haar eigen protocollen naleefde. Zo ging het niet goed met het busvervoer van atleten tussen het hotel en de sporthal en ontstonden veel te lange wachtrijen voor het afnemen van een verplichte coronatest, waarbij atleten buiten in de kou stonden.

"Ik focus me nu op onze eerstvolgende activiteit om die zo veilig mogelijk te organiseren", vertelt Roskam. "Voortaan kijken we eerst eens goed waar we terechtkomen en nemen we het lot in eigen hand, want ik wil niet meer afhankelijk zijn van de organisatie."