Gerben Wiersma is donderdag, vier maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio, opgestapt als bondscoach van de Nederlandse turnsters. De 43-jarige Fries voelt zich na alle commotie van de laatste maanden in de turnsport niet meer de juiste man op de juiste plek.

Wiersma, die acht jaar bondscoach was, werd afgelopen zomer samen met collega Vincent Wevers op non-actief gesteld. De twee werden genoemd in een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport.

Na afronding van het onderzoek in september mochten Wiersma en Wevers onder voorwaarden weer terugkeren in de turnzaal, maar Wiersma is nu dus alsnog opgestapt. Zijn taken worden tot en met de Spelen overgenomen door Bram van Bokhoven, bondscoach van de mannenploeg.

"Er is in de afgelopen periode veel gebeurd binnen het turnen. Ik ben me ervan bewust dat onze mooie sport onder een vergrootglas ligt. Ook ikzelf ben daarin onderwerp van gesprek. Hierdoor heb ik mijn aandacht minder kunnen richten op het primaire proces", zegt hij in een verklaring.

"Dat is vanzelfsprekend ook een factor in mijn afweging geweest. Het is verschrikkelijk om te horen over de negatieve ervaringen van jonge sporters, zij verdienen erkenning. Het is mijn overtuiging dat de binnen de KNGU ingezette cultuurverandering een voorwaarde is voor een pedagogisch verantwoord prestatieklimaat."

Ook de naam van Vincent Wevers werd genoemd in het onderzoek naar misstanden in de turnsport. Foto: Pro Shots

Er loopt nog een onderzoek

Sinds afgelopen zomer loopt er een onderzoek van bureau Verinorm naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Er zijn inmiddels 234 meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn.

Een deel daarvan (68 meldingen) is doorgespeeld naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Die instantie meldde in december onderzoek te doen naar het gedrag van zo'n 25 coaches. De KNGU hoopt dit voorjaar de onderzoeksresultaten te presenteren.

Nederland heeft zich met het vrouwenteam geplaatst voor de Spelen. De KNGU gaat in april open kwalificatiewedstrijden houden en zal in juni op basis van twee interne wedstrijden de samenstelling van de olympische ploeg bepalen.

De Olympische Spelen van Tokio, die met een jaar werden uitgesteld vanwege de coronapandemie, beginnen op vrijdag 23 juli.