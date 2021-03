De provincie Drenthe heeft zich kandidaat gesteld voor het EK veldrijden van later dit jaar. Het is de bedoeling dat het Europees kampioenschap in november op de VAM-berg wordt gehouden.

Volgens Thijs Rondhuis, de eigenaar van Courage Events, heeft Drenthe de toezegging gekregen dat het evenement daar gehouden kan worden. Voorwaarde is wel dat de provincie erin slaagt de financiering rond te krijgen.

"Toen we vernamen dat het EK nog beschikbaar was, zijn we in gesprek gegaan met de betrokken partijen", aldus Rondhuis. "Het is nu een kwestie van het toegewezen krijgen van de subsidie door de Provinciale Staten. Maar het ziet er goed uit."

De kandidatuur is inmiddels bij de Europese wielerbond UEC aangekondigd. Ook in 2020 werd het EK veldrijden aan Nederland toegewezen. Toen was Rosmalen gastheer. De Belg Eli Iserbyt en de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado pakten toen de Europese titels.

Vorig jaar werden op de VAM-berg in Wijster ook de NK wielrennen georganiseerd. De nationale titels gingen toen naar Anna van der Breggen en Mathieu van der Poel.