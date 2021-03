Hiroshi Sasaki, creatief directeur van de Olympische Spelen, is woensdag opgestapt nadat hij een denigrerende opmerking over de vrouwelijke artiest Naomi Watanabe had gemaakt.

Sasaki had in een groepschat gezegd dat Watanabe een rol zou kunnen vertolken als "Olympig", doelend op haar gewicht. Zijn uitspraak lekte uit, waarna de Japanner diep door het stof ging. "Het was een zeer ongepaste opmerking. Ik verontschuldig me bij de mensen die zich ongemakkelijk voelen bij mijn uitspraak."

Later op woensdag besloot Sasaki zijn ontslag aan te bieden bij Seiko Hashimoto, hoofd van het organisatiecomité. De creatief directeur was verantwoordelijk voor de openings- en sluitingsceremonie op de Olympische Spelen, die deze editie door de coronapandemie sober zullen verlopen.

Hashimoto zegt "geschokt" te zijn door de uitspraken van Sasaki en benadrukt dat dit incident nooit had mogen gebeuren. Een woordvoerder van de Japanse regering noemt de vrouwonvriendelijke opmerking van Sasaki "totaal ongepast".

Het is niet de eerste keer dat een official die betrokken is bij de organisatie van de Spelen opstapt na een denigrerende uitspraak. Yoshiro Mori, de voormalige voorzitter van het organisatiecomité, zei in februari dat vrouwen "te veel praten" en dat vergaderingen daardoor langer duren. Onder grote druk besloot hij later op te stappen.

De Olympische Spelen worden komende zomer van 23 juli tot en met 8 augustus gehouden in Tokio.