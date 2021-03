Het is na 11 april weer toegestaan om in Nederland internationale wedstrijden paardensport te laten verrijden. Dat maakte de Nederlandse hippische federatie KNHS woensdag bekend na intensief overleg met overheidsinstanties en sportkoepel NOC*NSF.

Het verbod van de internationale federatie FEI werd op 1 maart van kracht na de uitbraak van het besmettelijke rinovirus, eind vorige maand op een concours hippique in Valencia.

Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, is verheugd over de ontwikkelingen. "Om aansluiting te houden bij de internationale top en in voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio is het van essentieel belang dat onze paarden en ruiters in staat zijn om wedstrijdritme op te bouwen en hun kwalificaties te halen", aldus Boelhouwer.

"Na een wedstrijdpauze van zes maanden ben ik dan ook ongelooflijk opgelucht dat we dit weer in eigen land kunnen faciliteren."

Vanwege het verbod werd eerder al het topevenement The Dutch Masters afgelast. Vanwege het coronavirus stonden hier verder geen wedstrijden op het programma.

Eerder op woensdag maakte de internationale paardensportfederatie bekend dat er inmiddels zeventien paarden zijn overleden aan de gevolgen van het rinovirus.